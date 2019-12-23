Обновление власти и другие события года в ЕС

Обзор событий 2019 года в Евросоюзе ведёт Штефан Гробе:

"Я стою в самом сердце европейского квартала в Брюсселе. Слева от меня находится здание Европейской комиссии, справа - Европейского совета.

В этом году в обоих учреждениях сменились руководство, занимающее председательские этажи. Передача власти проходила довольно эмоционально.

Смена пола, смена приоритетов... Урсула фон дер Лайен стала первой женщиной-председателем Комиссии. Она намерены уделять главное внимание глобальному климату.

Совет перешёл от мужчины к мужчине. Шарль Мишель сменил Дональда Туска на посту Председателя.

У него незавидная задача - заставлять лидеров ЕС договариться.

В последний год больше всего вопросов для Юнкера и Туска возникало в связи с выходом из ЕС Великобритании:

"Сделка или нет? Продлевается ли крайний срок?"

Лидерам ЕС нужны были стальные нервы, чтобы иметь дело с британскими коллегами. Иногда приходилось нести личные потери.

Дошло до того, что премьер Тереза Мэй и председатель Жан-Клод Юнкер почти перестали друг с другом разговаривать.

Рядом с её преемником Борисом Джонсоном Юнкер не скрывал своих истинных чувств:

«Я счастлив, что у нас есть сделка, но я опечален "брекситом».

Брюссель был полон гнева и разочарования - и это было видно.

"Мне было интересно узнать, как выглядит особое место в аду, уготованное для тех, кто агитировал за «брексит», не имя ни малейшего представления, как его безопасно осуществить" .

Время от времени противники «брексита” приезжали в Брюссель в отчаянных поисках поддержки для своего потерянного дела.

Иногда их акции были убедительными, забавными и зрелищными. А иногда становилось не до шуток, когда, например, протестующий пытался остановить лимузин Терезы Мэй.

А что Юнкер и Туск? На своей последней пресс-конференции взволнованный Юнкер выступил за Европу, вызвав спонтанные аплодисменты репортеров:

«Полагаю, что Европа принесла пользу и вам. А я буду гордиться до конца своей жизни тем, что смог послужить Европе. Спасибо».