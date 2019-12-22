Необычная выставка Феллини

Римини в Италии отдаст дань уважения одному из своих самых знаменитых сыновей, маэстро кино Федерико Феллини, который родился 100 лет назад в этом прибрежном адриатическом городе.
В программе классическая выставка с множеством оригинальных документов, а также экскурсия по городу, цель которой - увидеть курорт глазами режиссера. Направлять туристов будет красная ковровая дорожка.
Римини, как и многие европейские города, стремится максимально использовать историю своего наследия в туристических целях.
Феллини родился здесь, но стал режиссером уже в Риме. Однако местные власти называют "городом "сладкой жизни" именно Римини.
Римини - это детство Феллини, провинциальная Италия в период подъема фашизма. Италия, которую режиссер ненавидел, но к которой все же испытывал некую нежность.
Это город клоунов и инфантильных взрослых - любимых персонажей Феллини.
Власти Римини решили даже отреставрировать кинотеатр Фульгор - жемчужину архитектуры в стиле модерн, где маленький Федерико увидел свои первые фильмы.
В истории Римини решение обратиться к культурному наследию может стать поворотным - до сих пор туристы интересовались в основном только побережьем этого итальянского курорта . К сожалению, управлять этим великолепным туристическим цирком будет не сам маэстро.