Wu-Tang Clan: "Все жизни важны, не только черные"

Это одна из самых влиятельных хип-хоп-групп всех времен. Основанный в 1992 году в Нью-Йорке, Wu Tang Clan продал более 40 миллионов пластинок по всему миру. Мы встретились с ними за кулисами в их гримерной перед тем, как они вышли на сцену Дубайского фестиваля Sole DXB.

Euronews: "Wu Tang Clan, добро пожаловать в Дубай. Вы приехали на фестиваль Sole DXB. Чего нам ожидать? Вы выступали здесь раньше?"

Inspectah Deck, рэпер: "Я здесь впервые. Мне нравится, хоть я и прилетел поздним рейсом. Сегодня вечером мы порвем зал".

Raekwon, рэпер: "Sole DXB... Да, это мой первый раз. Мы волнуемся, но зажжем по полной. Сделаем все, что умеем. Сыграем классику и вытащим ту энергию, по которой нас все знают. Это будет эксклюзив".

Euronews: "Что вы думаете о Дубае, коль вы здесь впервые?"

U-God, рэпер: "Я люблю Дубай. Мне нравится, что здесь нет оружия, нет вооруженного насилия. Это маленькая страна, где все не так, как у нас в США. Здесь у них другие законы, более строгие. Есть определенные вещи, которые нужно соблюдать".

Inspectah Deck: "Что делает его еще лучше".

U-God: "Да, лучше".

Cappadonna, рэпер: "Держит вас в узде".

U-God: "Здесь можно не волноваться, никакого стресса. Можно даже немного отдохнуть охране. Вернемся к этому дома".

Raekwon: "Знаете, когда мы бегали, ходили в торговый центр и просто встречались с людьми, они были очень скромными. И что мне особенно понравилось, что вы можете пойти куда-нибудь и сказать, что потеряли кошелек. Вам вернут его обратно. Вы получите свой кошелек. Так что для меня видеть таких людей, это как благословение. Это действительно благословение - быть здесь с такими людьми, с которыми можно тут зажечь".

Euronews: "Ребята, вы давно в этом бизнесе. Как оцените те изменения, которые произошли в отрасли за эти годы?"

Cappadonna: "Все развивалось, и мы изменились. Сейчас молодое поколение на передовой. А мы были пионерами. Мы проложили путь и сделали его более простым для начинающего артиста, который изо всех сил пытается сюда попасть, проявить свое творчество и проложить свой собственный путь. Но знаете, в то же время, мы все еще чувствуем себя королями. Мы остаемся королями и продолжим снабжать их музыкальным допингом. Вы понимаете, о чем я говорю".

Euronews: "Если оглянуться назад - вы вышли из Стейтен-Айленда, тогда все было совсем по-другому. От той вашей жизни до сегодняшней - миллион миль. Как же вам удается оставаться самими собой и черпать свежее вдохновение?"

U-God: "Оставаться собой для меня - это значит просто оплачивать счета, заботиться о своих детях, избегать неприятностей и нанесения вреда. Я просто помню, через что я прошел - я пытаюсь писать о том, что я до сих пор переживаю. Ведь я все еще переживаю драму. И она никогда не прекращается".

Cappadonna: "Различные драмы".

U-God: "Я как раз об этом сейчас и пишу".

Inspectah Deck: "Я согласен с этим. Оставаться собой в настоящее время - это забота о вашей семье, оплата счетов и забота о вашем здоровье".

Euronews: "В этом году вышло несколько сериалов и документальных фильмов о вашей группе. В них вы оглядываетесь назад и как будто снова переживаете вашу карьеру с самого начала?"

Raekwon: "Это осмысление. Знаете, это как отражение того, что мечты сбываются. Там показано, что вы много работаете, люди видят, что вы работали хорошо, что вышли из бедняков. И мы многое сделали. И, как вы говорите, мы открыли двери для многих молодых людей, и они тоже смотрят на нас, они смотрят на нас с благоговением. Но все зависит от нас - нужно бороться, помнить, откуда вы вышли. Но также нужно знать, куда мы движемся. Нашей лодкой на этом пути стала музыка. Она напоминала нам обо всем этом. Знаете, это прекрасный сериал, который вам немного рассказывает о том, откуда мы пришли. Он заставил мою маму улыбаться и заставляет улыбаться всех".

Euronews: "Вы уже говорили, что то, что происходит в Америке, несколько отличается от жизни в Дубае. Существует движение "Черные жизни важны". Насколько важно в наши дни социальных сетей подобное движение, чтобы голоса людей были услышаны?"

U-God: "Я ненавижу эту терминологию - "Чёрные жизни важны".

Euronews: "Правда?"

U-God: "Потому что это не так!"

Cappadonna: "Все жизни важны".

Inspectah Deck: "Однако причина, по которой мы говорим - "черные жизни важны" заключается в том, что темнокожие люди покидают эту планету более быстрыми темпами, чем во многих других культурах, - будь то от рук полиции, будь то от рук друг друга. Я думаю, что поэтому "черные жизни важны". Но не потому, чтобы выделить, что темнокожий, важнее, чем кто-то другой. Просто посмотрите на нашу статистику. Мы сокращаемся".

Euronews: "Что идет не так? Что нужно сделать?"

DJ Mathematics: "Нужно изменить людей в целом. Люди должны расти, развиваться и меняться".

U-God: "И помогать друг другу".

DJ Mathematics: "Это тоже часть перемен. Расти и развиваться. Это начинается с каждого человека".

Cappadonna: "Да, знаете, для нас существует очень много неравенства на так называемом социальном и экономическом уровне. Мы были поражены более суровыми реалиями. И это заставляет нас делать разные вещи".

Euronews: "Считаете ли вы, что проблема заключается в политике США? Учитывая расовую напряженность при президентстве и администрации Трампа, вы думаете, что ее нужно решать?"

U-God: "Я не политик".

Cappadonna: "Это происходит уже давно. Это не только Трамп".

Inspectah Deck: "Он - просто лицо".

Cappadonna: "Но он лишь третий президент, который подвергается импичменту".

Raekwon: "Это какое-то безумие. Я смотрю на политиков по телевизору в последние года два. Я смотрю на все это каждый день. И это начинает походить на комедию".

Inspectah Deck: "Борьба".

Raekwon: "На самом деле - сейчас это для меня как комедия. Они постоянно сами себе противоречат. Один говорит, что, мол, Трамп противен, но тут же рассказывает, что, вот, экономика при нем идет хорошо. У меня есть друзья, которые работают на бирже. Они говорят, что заработали при администрации Трампа на акциях больше денег, чем когда-либо в своей жизни. Но потом они видят в нем глупость и высокомерие и говорят, что его не поддерживают. Я не поддерживаю Трампа".

U-God: "Раньше президенты были более классными".

Cappadonna: "Раньше президент был президентом, а сейчас это не так".

Euronews: "Вернемся к музыке. Вы оставили наследие. Был ли какой-то определяющий след в вашей карьере и почему?"

U-God: "У каждого свои следы".

Raekwon: "Начало. Сначала была дорога, которую мы должны были выбрать, чтобы открыть двери для стольких людей. Так что когда вы вдохновляете людей - это ваше самое большое благословение".