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Транзит газа продолжится

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  Ирина Шелудкова 
Транзит газа продолжится
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AFP
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Прорыв в вопросах транзита газа из России в Евросоюз: в ходе прошедших в Берлине переговоров Москва и Киев достигли принципиального соглашения. Подробности проекта договора пока не раскрываются.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что стороны обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

Посредником выступал заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.. Он сказал:

"По итогам очень интенсивных переговоров я рад сообщить, что мы достигли принципиального соглашения по всем ключевым вопросам. Это положительные новости для Европы, России, Украины, для газового рынка и граждан стран-участниц".

Стороны планируют в ближайшее время согласовать условия с руководством страны. "Газпром" продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил:

Мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике

При этом пока неясно, как участники переговоров решили вопрос, касающийся судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", включая выплату компенсации в три миллиарда долларов присужденную Киеву Стокгольмским арбитражем. Для подписания нового соглашения Москва настаивает на "обнулении" всех исковых требований.

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