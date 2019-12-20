Франция: приговор за нарушение корпоративной этики

Французский суд признал руководство крупнейшего оператора страны Orange виновным в серии самоубийств сотрудников в 2000-х. Компания, которая тогда называлась France Télécom, должна заплатить 3,5 млн евро. Бывший гендиректор Дидье Ломбар приговорён к четырём месяцам заключения условно и к штрафу — по статье о буллинге и издевательствах.

Сын одного из сотрудников, покончивших жизнь самоубийством, Рафаэль Лувраду считает это решение показательным:

«Дан ответ на вопрос, который был основным в этом разбирательстве. Можем ли мы позволить ради денег доводить людей до самоубийства или депрессии? Мы впервые получили ответ суда: нет, это недопустимо, за это вас могут осудить».

О важности этого процесса для будущих трудовых отношений и корпоративной этики говорит адвокат потерпевших Жан-Поль Тессоньер: «Благодаря этому решению мы наконец понимаем, как должна быть организована работа с персоналом. Это даёт основания надеяться, что ошибки France Télécom больше не повторятся».

Серию самоубийств во France Télécom связывали с условиями труда во время реструктуризации после того, как компания утратила фактическую монополию на рынке мобильной связи. Бывший гендиректор Дидье Ломбар подчеркивает важность финансовой реформы для спасения компании. В руководстве Orange признают, что были допущены ошибки в управлении компанией, однако отвергают обвинения в систематическом унижении подчинённых. Защита фигурантов дела о самоубийствах заявила о намерении обжаловать приговор.

Это политическое решение, совершенно популистское. Судьи пытались угодить (потерпевшим), я отмечаю это с сожалением. Они здесь не для этого, они здесь для решения правовых вопросов. Жан Вей адвокат Дидье Ломбара

По данным французской прокуратуры, в период с 2008 по 2010 покончили с собой не менее 18 сотрудников France Télécom. В профсоюзах насчитывают более 30 самоубийство работников компании в период кризиса.