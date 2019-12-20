Приговор по геноциду в Руанде

Впервые за пределами Руанды вынесен приговор конкретному лицу по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности в этой африканской стране. В Брюсселе бывший руандийский чиновник Фабьен Нереце, которому сейчас 71 год, признан виновным в девяти убийствах и трех покушениях на убийство в 1994 году.

Адвокат пострадавшей бельгийки считает, что будут наказаны и другие:

«Это первое решение такого рода в Бельгии, относящееся к акту геноцида. - сказала Мишель Хирш. - Думаю, оно получит сильный резонанс во всем мире. Это теперь часть нашей истории и истории человечества ".

Согласно свидетельствам, Нереце наводил боевиков этнической группы хуту на местных тутси, а также европейцев. Ему грозит пожизненное заключение.

По оценкам ООН, во время геноцида в Руанде погибло 800 тысяч человек, в основном тутси.