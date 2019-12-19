"Кошки" готовы к кинопрокату

В кинопрокат выходит фильм британского режиссёра Тома Хупера "Кошки", это адаптация культового бродвейского мюзикла с одноименным названием. История про грандиозный кошачий бал впервые была показана на Бродвее в 1981 году.

Премьера музыкального фильма состоялась в Нью-Йорке. В главных ролях такие звезды мирового уровня как Идрис Эльба, Джейсон Деруло, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон и Джеймс Корден.

Британский композитор Сэр Эндрю Ллойд Уэббер — автор музыки к бродвейской постановке:

"Для меня этот вечер особенный, потому что прошло уже почти 40 лет с тех пор как мюзикл появился на сцене, мне интересно наблюдать за тем, как Том Хупер сделал из мюзикла свой собственный фильм "Кошки", мне кажется, что он такой же захватывающий, как и наш мюзкил".

Актер Джеймс Корден говорит: "Мне кажется, что до этого в фильмах никто еще не использовал подобные технические приемы. Я горжусь тем, что стал частью этой ленты. Это очень необычный опыт — сыграть кота".

Актриса Ребел Уилсон уверена: "Фильм волшебный и зрелищный, отлично подходит для праздников и должен понравиться всей семье. Я очень рада увидеть то, что у нас получилось, ведь целиком я его еще не смотрела".

Но профессиональные кинокритики кошек уже разгромили, назвав ленту худшим фильмом уходящего года и настоящей "кото-строфой"

В российских кинотеатрах премьера состоится 2 января.