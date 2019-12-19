Тысячи граждан Польши вступились за судей. В десятках городов страны прошли манифестации против реформы, предложенной партией власти "Право и справедливость". Речь идет о возможном введении дисциплинарной ответственности служителей закона за действия политического характера. Если их уличат в том, что они тем или иным образом затрудняют или делают невозможным отправление правосудия, они могут лишиться должность.

Так власти намерены бороться с хаосом в системе. С независимостью институтов - уверена, в свою очередь, оппозиция.

"Теперь преступниками называют судей. Их обвиняют в совершении преступлений, но только потому что они смелы и не боятся выносить решения в соответствии с законом, конституцией, европейскими и своими личными ценностями", - заявляет Кристиан Маркевич, глава Польской ассоциации судей.

Ранее Верховный суд Польши пришел к выводу, что законопроект противоречит праву Европейского Союза, его принятие может привети в конечном счете к исключению страны из ЕС.