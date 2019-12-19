Давление ЕС на КНР

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Одна из главных внешнеполитических задач нового руководства Евросоюза — налаживание отношений с Китаем, который быстро наращивает свою мощь и влияние на мировой арене. Но при этом будет трудно совместить взгляды двух сторон на права и свободы человека.

Из Брюсселя усиливается политическое давление на Пекин. На этой неделе в Европарламенте чествовали защитника прав уйгурского меньшинства в Китае Ильхама Тохти.

Присуждённую ему премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» забрала за него его дочь. А сам лауреат отбывает пожизненный срок за призывы к сепаратизму и разжигание межнациональной розни.

Евродепутаты призвали закрыть в КНР то, что они называют "лагерями принудительного содержания".

«Мы хотели бы улучшения отношений с этой страной и немедленного освобождения Ильхама Тохти, - сказал немец Михаэль Галер. - Пусть власти позволят международному сообществу наблюдать за тем, что на самом деле происходит. Они утверждают, что это воспитательные лагеря, что там находятся добровольно. Мы бы хотели в этом убедиться».

Посол Китая в Евросоюзе осудил церемонию в честь правозащитника:

«То, что происходило в Европарламенте – это, по-моему, фарс, - сказал Чжан Мин. - Евродепутаты не знают, что говорят, их слова безосновательны. В Китае у нас нет так называемых "образовательных лагерей". То что мы делаем, - мы обеспечиваем безопасность, спокойствие и стабильность для нашего общества ».

Институты Евросоюза настаивают на соблюдении Китаем прав и свобод, но некоторые страны готовы открыть свои двери для его инвестиций.

Берлинский политолог объясняет, почему в настоящее время у ЕС нет единой позиции по отношению к КНР:

«Государства-члены определенно не хотят отказываться от китайского рынка, потому что он предлагает важные и перспективные деловые возможности для большого количества участвующих компаний, - сказала Янка Эртель. - Отдельные страны ЕС приспосабливают свой курс к меняющемуся геостратегическому ландшафту. Европейским компания и правительствам приходится пересматривать свою роль в мире и свое место в мире ».

Евросоюзу предстоит обновить общую политику в отношении Китая ко встрече руководителей двух сторон, намеченной на сентябрь следующего года.

Знающие Китай брюссельские специалисты понимают острожность посла. Стране нужно кормить почти полуторамиллиардное население. Любая дестабилизация общества, возобновление политической борьбы или межнациональных трений может поставить под угрозу жизни очень многих китайцев.