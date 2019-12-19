Масштабная операция против "Ндрангеты"

Итальянские карабинеры задержали более 330 человек в рамках операции по борьбе с крупной преступной группировкой "Ндрангета". По словам прокурора города Катандзаро Николы Граттери, эта операция стала крупнейшей со времен так называемого макси-процесса в Палермо в 80-е годы. Он отметил, что удалось ликвидировать все отделения "Ндрангеты", которые действовали в провинции Вибо-Валентия и принадлежали к клану Манкузо.

Всего по этому делу проходят 416 человек, среди которых политики, включая экс-депутата от партии "Вперёд, Италия", мэра города Пиццо, бывшего начальника оперативного отдела карабинеров Катандзаро, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники. У них изъято имущество на общую сумму в 15 млн евро. Спецоперация проходила во всех регионах Италии, от Альп до Сицилии, ряд подозреваемых были задержаны в Германии, Швейцарии и Болгарии.

Арестованным вменяются разные обвинения: причастность к мафиозной деятельности, вымогательство, незаконное присвоение имущества, убийства, отмывание средств и другие. "Ндрангета", занимающаяся, в частности, торговлей наркотиками, считается самой влиятельной теневой организацией Италии. В операции по задержанию ее членов были задействованы более 3 тысяч спецназовцев и карабинеров.