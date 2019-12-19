В Алжире появился новый президент

В Алжире принес присягу новый президент - официально на пост главы государства заступил Абдельмаджид Теббун.

До этого Алжир на протяжении 8 месяцев жил без президента. Весной мощные протесты привели к отставке Абдельазиза Бутефлики, который, несмотря на возраст, казался несменяемым.

Абдельмаджид Теббун тоже немолод - ему 74 года. За плечами у него солидный опыт работы в правительстве. В 2017 году он был даже назначен премьер-министром, но не продержался на этом посту и трех месяцев. По данным алжирских СМИ, он был снят за то, что поручил расследовать коррупционные схемы бизнесменов, которые были близки к правящему клану Бутефлики.

Борьба с коррупцией была одним из главных предвыборных обещаний Теббуна и на недавних президентских выборах, на которых он набрал 58,13% голосов. При этом стоит отметить, что один из сыновей Абдельмаджида Теббуна с прошлого года находится под арестом по делу об отмывании денег.

Поэтому не случайно, что в день инаугурации нового президента в Алжире продолжались протесты. По мнению оппозиции сам Теббун является представителем старой элиты, которая на протяжении 20 лет не давала Алжиру развиваться демократическим путем.

Близкие к алжирским властным кругам источники называют Теббуна ставленником армейской верхушки, так как он считается приближенным начальника штаба армии Ахмеда Гаида Салаха, имеющего огромное влияние в стране.