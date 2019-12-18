Dubai Airshow-2019: миллиардные сделки и трамплин в космос

1300 представителей аэрокосмической отрасли и около 90 тысяч посетителей, технологические инновации, пилотажные показы и сделки на миллиарды евро. Все это - авиасалон Dubai Airshow-2019.

На фоне расширения авиакомпаниями флота и более жестких требований к безопасности и эффективности самолетов нарастает конкуренция между авиапроизводителями. На этот раз все взоры были направлены на давних соперников Airbus и Boeing. Авиакомпания Emirates подписала с европейской авиастроительной корпорацией контракт на покупку 50 самолетов Airbus А350.

Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум, президент Департамента гражданской авиации эмирата Дубай, исполнительный директор и президент The Emirates Group: "Этот твердый заказ стоимостью 16 миллиардов долларов по прейскуранту включает двигатели Rolls Royce Trent WXB".

Не обошли вниманием и Boeing.

Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум: "Эмираты заключат крупную сделку по приобретению 30 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner на сумму 8,8 миллиарда долларов США".

После катастроф в Индонезии и Эфиопии самолеты Boeing 737 Max из-за запрета полетов с марта остаются на земле.

Вице-президент компании Boeing по международным связям Чарли Миллер: "Самолет будет возвращен в эксплуатацию, когда Федеральное авиационное управление и другие глобальные регуляторы по всему миру сообщат нам, что это безопасно".

Несмотря на неопределенность, Boeing все же получил заказ на 60 самолетов. Общий объем контрактов во время авиасалона составил 46 миллиардов евро: 19,5 миллиардов евро у Airbus и около 16 миллиардов - у Boeing. Этот год стал для Объединенных Арабских Эмиратов историческим в плане освоения космоса.

Салем Аль-Марри, Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида: "В прошлом году мы запустили первый полностью разработанный в ОАЭ спутник. В сентябре и октябре у нас был еще один важный этап - полет Хаззы аль-Мансури. Это первый астронавт ОАЭ, третий араб в космосе и первый араб, отправившийся на Международную космическую станцию".

Мы смогли поговорить с самим Хаззой.

Euronews: "Прежде всего, добро пожаловать обратно на Землю. Можете ли вы рассказать нам о своем первом путешествии в космос?"

Хаззаа аль-Мансури, астронавт из ОАЭ: "Да, это был удивительный опыт - просто участвовать в этих человеческих стремлениях исследовать космос, а также побывать на Международной космической станции".

Euronews: "Вы находились там с другими астронавтами со всего мира... Вы сблизились?"

Хаззаа аль-Мансури: "Определенно. Особенно, с Лукой Пармитано из Европейского космического агентства (ESA), итальянским астронавтом... Я познакомился с ним на борту станции. Я думаю, что он также упомянул меня в одном из своих интервью".

Лука Пармитано, итальянский астронавт, ЕКА: "Впервые у нас появился представитель новых космических стран. На борт МКС поднялись Объединенные Арабские Эмираты в лице Хаззы аль-Мансури".

Эндрю Морган, астронавт, НАСА: "Для своей страны он - Юрий Гагарин или Алан Шепард. Он первый для своей нации, и это большое дело".

Лука Пармитано: "Сегодня у нас был восхитительный обед из традиционных блюд Объединенных Арабских Эмиратов".

Euronews: "А с какой скоростью вы передвигаетесь?"

Хаззаа аль-Мансури: "28 000 километров в час. За 24 часа мы видим около 16 восходов и 16 закатов".

Теперь Эмираты собираются на Марс.

Салем Аль-Марри: "Мы любим Марс. Главная цель будущего года - именно он, Марс. Мы отправим туда совместно с Космическим агентством ОАЭ зонд, чтобы изучать марсианскую атмосферу впервые в течение целого марсианского дня".

Диана Алсинди, инженер, компания Virgin Orbit: "Это замечательно, что есть арабская страна, которая действительно вкладывает средства в создание спутников для запуска на Марс и в космос. А то, что мы видим все больше женщин в этой области означает, что мы делаем все правильно".

Салем Аль-Марри: "Более 50% инженеров в центре - женщины, и около 80% нашей научной команды составляют женщины".

Немногие имели возможность наблюдать Землю из космоса. Но те, кому посчастливилось ее увидеть, изменили свой взгляд на жизнь здесь, на Земле.

Хаззаа аль-Мансури: "Я побывал в космосе, и стал больше ценить Землю: мирную, красивую, без границ, без названий стран. Вы просто видите голубые океаны, горы и поражаетесь этими видами. Нам действительно повезло, что мы живем здесь, на нашей планете".