Контрабандная партия метадона, найденная во Внукове, оказалась помощью ООН

В аэропорту Внуково задержали партию метадона, которая направлялась из Германии в Таджикистан. Оказалось, что "контрабанду" отправил Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.

Федеральная таможенная служба России

Метадон предназначался для лечения наркозависимых. В министерстве здравоохранения Таджикистана заявили, что проблема возникла из-за ошибок в документах. Эту информацию позже подтвердили в ООН. В организации заявили, что стоимость партии оценивается примерно в 80 тысяч долларов (около 5 млн рублей). Федеральная таможенная служба РФ говорила о цене в 6 миллиардов рублей на черном рынке.

"Партия метадона представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции. Она была перехвачена после неправильной маркировки", - сообщил агентству "РИА-Новости" представитель программы развития ООН.

Почти 2500 литровых бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены в начале декабря из самолета, прибывшего из Кёльна, после чего их отправили на склад временного хранения. На бутылках были этикетки с информацией о содержании метадона, но эти данные, как оказалось, были занижены в сто раз.

Так, согласно тексту этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона Федеральная таможенная служба

Метадон используется при проведении заместительной терапии. Его назначают взамен опиоида, который принимает пациент. Эту форму терапии поддерживают ВОЗ и ООН, считая ее одним из наиболее эффективных методов лечения опиоидной терапии. В России применение метадона запрещено в независимости от цели.