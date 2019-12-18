Начались дебаты по импичменту Трампу

В Палате представителей Конгресса США проходят дебаты по процедуре объявления импичмента Дональду Трампу. Затем будет проведено голосование. Тот факт, что большинство конгрессменов проголосуют против президента-республиканца, сомнений почти не вызывает. Демократов в Палате представителей большинство, и они настроены решительно.

Джеймс Макговерн, демократ:

"Это определяющий момент для нашей демократии. История нас рассудит, сохраним ли мы нетронутой ту республику, которую передали нам нашими предками более 200 лет назад, или же мы изменим ее навсегда. Во имя будущего нашей страны. Я надеюсь и молюсь, чтобы мои коллеги приняли правильное решение".

Процедура импичмента достаточно сложная. После голосования в Конгрессе решение должен утвердить Сенат, а тут большинство у республиканцев.

Том Коул, республиканец:

"Информации, которой мы располагаем, недостаточно. Она основана на слухах, новостных сводках и других неподтвержденных данных. Она основаны на докладе, написанном членом конгресса, который отказался давать показания. Я не верю утверждениям, которые можно подогнать до такого уровня, чтобы объявить импичмент".

Президента США обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствие работе Конгресса. Сам глава Белого дома считает голосование по объявлению ему импичмента процедурой, противоречащей конституции.

Дональд Трамп написал в Twitter:

"Можете ли вы поверить, что сегодня меня представят к импичменту радикально-левые бездельники-демократы, а я ничего плохого не сделал! Это ужасно. Почитайте расшифровки. Такого не должно снова случиться ним с одним американским президентом. Помолитесь!"

Процедуру импичмента Трампу запустили из-за того, что в летнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома, по словам анонимного источника, настаивал на проведении расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, который может стать соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.

До сих пор Палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998. Оба были оправданы Сенатом.