Тракторы на дорогах Нидерландов

Хаос на дорогах в Нидерландах. Рано утром голландские фермеры выехали на улицы страны на тракторах, а также перекрыли основную магистраль на границе с Германией, выражая таким образом протест против политики правительства.

Накануне голландские сенаторы одобрили закон о сокращении выбросов азота в сельском хозяйстве, в том числе аммиака и оксида азота, выделяемых коровами в процессе жизнедеятельности.

Меры включают в себя замену кормов для домашнего скота, что, по мнению фермеров, может негативно сказаться на их прибыли.