Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Нидерланды

Тракторы на дорогах Нидерландов

 Комментарии
  Ольга Патапенка 
Тракторы на дорогах Нидерландов
Авторское право
_
Размер текста Aa Aa

Хаос на дорогах в Нидерландах. Рано утром голландские фермеры выехали на улицы страны на тракторах, а также перекрыли основную магистраль на границе с Германией, выражая таким образом протест против политики правительства.

Накануне голландские сенаторы одобрили закон о сокращении выбросов азота в сельском хозяйстве, в том числе аммиака и оксида азота, выделяемых коровами в процессе жизнедеятельности.

Меры включают в себя замену кормов для домашнего скота, что, по мнению фермеров, может негативно сказаться на их прибыли.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.