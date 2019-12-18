Квоты на вылов рыбы в Евросоюзе

Страны Евросоюза достигли соглашения о квотах на вылов рыбы в следующем году. Сокращается промысел некоторых видов ради сохранения их популяций.

Переговоры на министерском уровне в Брюсселе были тяжелыми и продолжались всю ночь. Результаты были объявлены только в шесть часов утра среды.

Министр рыболовства Ирландии считает, что сделка служит интересам всех стран ЕС в равной мере и сохранения природы.

«Мы должны поддерживать устойчивость в её самом широком применении, с учётом нужд рыболовецких общин, - сказал Майкл Крид. - И я думаю, что мы получили правильный баланс; мы достигли реального прогресса в плане поддержания рыбных запасов на устойчивом уровне".

Соглашение распространяется в основном на Атлантику и Северное море. Значительно сократится вылов трески, а также морского окуня и креветки, а увеличится - скумбрии и пикши. Ни одному из этих видов не грозит вымирание.

Дары моря придётся поделить заново в случае выхода из ЕС Великобритании.

Однако организации защитников окружающей обвиняют в Европейский союз том, что он не установил рыбные квоты на устойчивых уровнях к обещанному сроку.

«Мы, конечно, крайне разочарованы нашими министрами рыболовства, - сказала эколог Ребекка Хаббард. - Они не только продолжают хищнический лов, истощающий запасы, но и не укладываются к собственному крайнему сроку в 2020 году. Они также упускают прекрасную возможность предпринять решительные меры по спасению климата, о которых на днях говорилось на заседании Совета ЕС. "

Активисты «Зелёных» движений осудили страны ЕС за стремление ставить свои краткосрочные экономические интересы выше здоровья своих морских недр.