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Спорт

"Вуэльта-2020": маршрут представлен официально

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  Ирина Александрова 
"Вуэльта-2020": маршрут представлен официально
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Manu Fernandez
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В Мадриде представлен маршрут многодневной велогонки "Вуэльта" 2020 года. За 21 этап будет преодолена дистанция в 3245 километров.

75-ый выпуск испанского Гранд-тура начнется 14 августа в голландском Утрехте. Четвертый раз "Вуэльта"стартует за рубежом. Следующие два этапа также пройдут по дорогам Нидерландов. Затем велогонщики переедут в Испанию. "Вуэльта" также заедет во Францию и Португалию. Всего на "Вуэльте" Испании-2020 будет 8 этапов с финишем в подъём.

Велогонка завершится 6 сентября традиционным этапом дружбы и спринтерской развязкой в Мадриде. Победителем "Вуэльты" в 2019 году стал словенец Примож Роглич.

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