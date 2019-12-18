Уроки Румынской революции

В декабре 1989 года произошла Румынская революция, был свергнут и расстрелян Чаушеску, погибло много простых людей. Теперь Брюссель просит у Бухареста раскрыть всю информацию о тех кровавых событиях, которые больше не повторялись на территории нынешнего Евросоюза.

Николае Чаушеску выглядел популярным президентом, но его падение оказалось стремительным. В дни революции в результате вмешательства военных и уличных столкновений погибло более тысячи человек.

Куратор брюссельского Дома европейской истории показывает вещи заколотого в центре Бухареста Раду Ионеску, которому было тогда 17 лет:

«Он был убит там вместе с 13 другими молодыми людьми, и этот свитер - то, что семья получила несколько дней спустя, - говорит Симина Бадица. - Его родным не объяснили, как именно он умер».

Из всех стран соцлагеря в Румынии был наиболее репрессивный и закрытый режим. Он опирался на Департамент государственной безопасности. Доносы на своих соотечественников посылали в Секуритате полмиллиона информаторов в 22-миллионной стране.

В музее выставлено секретное досье на нобелевского лауреата по литературе Герте Мюллер. За такими интеллигентами велась особоя слежка.

«Тому, у кого была пишущая машинка в 80-х годах в Румынии, приходилось каждый год являться в полицию, чтобы дать оттиск шрифта, - продолжает куратор. - От подобном государстве писал Джордж Оруэлл. Оно пыталось сдерживать умы, надеясь таким образом сохранить свою стабильность и контроль над населением ".

При крахе в Восточной Европе тоталитарного коммунизма только в Румынии диктатор был приговорен к смерти и казнен, а гражданский конфликт был кровавым.

«Причины, по которым румынская революция была такой жестокой, нам до сих пор не известны. Это часть тех вопросов, на которые историки, музеи и все румыны всё ещё ждут ответов».

А посетители Дома европейской истории спрашивают, что для них означает это восстание 30-летней давности, возможно ли повторение чего-то подобного?

«Урок Румынской революции – нужно всегда надеяться на свободу, - заключает Симина Бадица. - Недовольные люди обязательно вернут себе свои голоса, выйдут на улицы, снова обретут достоинство и смелость".

Европейский парламент собирается принять в четверг резолюцию с призывом к Румынии раскрыть больше правды о событиях декабря 1989 года. В тексте говорится: "Ни один акт военной агрессии против собственного народа не должен оставаться безнаказанным".

Напомним, что руководство СССР поддержало Румынскую революцию.