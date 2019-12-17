Выиграет ли Airbus от кризиса в Boeing?

Федеральное авиационное управление США подтвердило приостановление выпуска самолётов Boeing 737 MAX до февраля будущего года.

Решение связано с авариями в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли более 150 человек. Одной из причин крушений эксперты называют неполадки в работе систем.

Выиграет ли европейский авиагигант Airbus от кризиса своего главного конкурента?

Ксавье Тительман, эксперт в области авиации:

"Очевидно, что европейский авиастроитель не получит никакой выгоды от кризиса в компании Boeing, Airbus не может производить больше самолетов, чем он производит на данный момент. Если вы сделаете заказ сегодня, то он будет готов только в 2024 году. Таким образом Airbus не может как-то воспользоваться сложившейся ситуацией. С моделью A320 европейский авиастроитель уже обошел Boeing на рынке самолетов для авиалиний малой и средней протяженности и продолжает лидировать в этой области. Пока компания Boeing испытывает сложности, она продолжает распродавать свои самолеты по заниженным ценам, поэтому Airbus вынужден делать то же самое, что негативно сказывается на прибыли европейского авиастроителя".

Тем не менее, из-за приостановки эксплуатации модели Boeing-737 MAX производство у американского авиагиганта за первые шесть месяцев снизилось на 37% по сравнению с прошлым годом.

При этом у европейского Airbus за этот же период производство выросло на 28%.