"Брексит": не провалить сделку

После прошедших в Соединенном Королевстве досрочных выборов в парламент, главная цель европейских политиков - сделать все возможное, чтобы избежать "жесткого "брексита".

Мишель Барнье, переговорщик по "брекситу"от ЕС: "Мы усиленно работаем. С большим энтузиазмом. Очень динамично, чтобы достичь соглашения и не оказаться на грани провала".

В Европарламенте обеспокоены недавним заявлением британского премьера Бориса Джонсона. Он хочет заключить торговое соглашение с ЕС уже в следующем году, чтобы избежать продления переходного периода после "брексита". Многие депутаты уверены: окна в одиннадцать месяцев не хватит на заключение всеобъемлющей сделки.

Филип Ламбертс, евродепутатот "зеленых: "Об этом можно забыть. Удастся лишь наметить основные положения договора. Поверхностная сделка не сможет удовлетворить и самого Джонсона, который намеревался получить значительный доступ на европейский рынок. Каркас договора будет означать контроль и проверки на границе."

Но с такой точкой зрения согласны не все.

Алекс Филипс евродепута, Партия "брексита": "Борис Джонсон делает все возможное, чтобы не продлевать переходный период. Я не знаю создаст ли это юридические проблемы по мере продвижения переговоров. Надеюсь, что нет. Надеюсь, он скажет ЕС: "Смотрите, мы более чем готовы свернуть переговоры, если вы не в состоянии дать нам в короткий срок хорошую, простую сделку о свободной торговле".

Голосование по "брекситу" намечено в Палате общин на 20 декабря. Европейский парламент вероятно сможет ратифицировать сделку в середине января будущего года, что позволит Соединенному Королевству официально выйти из состава ЕС 31 января.

Даррен Маккаффри, Euronews: "Большинство европейских политиков выражают удовлетворенность тем, что Джонсон получил в парламенте большинство - ситуация стабилизируется. Вместе с тем, есть опасения, что предстоящие переговоры, касающиеся торговых отношений, будут трудными. В Брюсселе полагают, что ЕС находится в более сильной позиции. Но с учетом разных приоритетов у стран, входящих в сообщество, проблемы могут возникнуть очень быстро".

Билли Келлехер, фракция "Обновляя Европу": "Все, что так или иначе снижает потенциал взаимодействия Ирландии с экономикой Северной Ирландии, подрывает экономику обеих сторон. Но в равной степени, и вы это знаете, мы торгуем с остальной Великобританией, и мы хотим, чтобы это продолжалось, и было как можно больше похоже на то, что есть сейчас".

Сам "брексит" вполне может стать реальностью в начале 2020 года и исторической датой в "европейском календаре". А как будут развиваться отношения Великобритании с Европейским Союзом покажет время.