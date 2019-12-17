Джухия Тохти, дочь Сахаровского лауреата

Европарламент периодически награждает заключённых «За свободу мысли». Так называется премия имени советского академика и диссидента Андрея Сахарова. Недавно её официально вручили Олегу Сенцову. Украинский режиссёр стал лауреатом в 2018 году, находясь тогда в российской тюрьме. А в нынешнем году этой награды удостоен сидящий по сей день Ильхам Тохти.

Уйгурский экономист и правозащитник стал Сахаровским лауреатом за то, что посвятил свою жизнь борьбе за права мусульманского меньшинства в Китае. Он томится за решеткой уже 5 лет и не может приехать на церемонию награждения.

Его дочь Джухия Тохти рассказывает:

"В последний раз я разговаривала с отцом в 2014 году по скайпу, это было за день до его ареста. В последний раз я слышал о нём в 2017 году. Как мне известно, в конце 2017 года адвокату в последний раз разрешили его навестить. Мой отец сам написал апелляцию в суд, но она была отклонена, и я уверена, что суд даже не прочел эту апелляцию".

Преданы гласности секретные китайские документы о положении в лагерей для задержанных мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин описывает их как центры профессиональной подготовки, но имеются свидетельства того, что в этих учреждения люди лишены свободы.

Джухия продолжает:

"Многие из заключенных этих лагерей - ученые, преподаватели университетов, интеллектуалы, певцы, футболисты и артисты. Эти люди не нуждаются в профессиональной подготовке".

Изабель Маркеш да Силва спросила Джухию Тохти, применяются ли там пытки?

"Думаю, что да. Я брала интервью у некоторых люди, которые выжили в этих лагерях, все они дали показания и заявили, что подвергались таким пыткам, как выдирание ногтей. Их брили, лишали еды, избивали, пичкали наркотиками".

Дочь Ильхама Тохти призывает Евросоюз принять меры:

"Есть много конкретных шагов, которые европейские страны могли бы предпринять, как это делало в прошлом правительство США. Можно ввести визовые санкции против чиновников, членов правительства Китая, которые управляют этими лагерями. Можно ввести ограничительные меры в отношении тех китайских или западных компаний, которые поддерживают такую практику или импортируют товары из концентрационных лагерей".