В Австрии из-за гриппа закрывают школы

На западе Австрии в федеральной земле Тироль из-за вспышки сезонного гриппа закрывают начальные учебные заведения.Так, в одной из школ Инсбрука за последние дни заболели 150 учеников из 250 и несколько учителей. В другой - 67 человек. Для предотвращения распространения заболевания власти распорядились закрыть эти учебные заведения до начала каникул. Там проводится дезинфекция. Все праздничные рождественские мероприятия отменены. Грипп свирепствует в Тироле уже около десяти дней. В настоящее время в клинике Инсбрука находятся сотни пациентов с вирусом гриппа типа A H3N2, который ранее был выявлен в Австралии.

Гюнтер Вайс, директор Университетской клиники в Инсбруке: "Причиной может быть то, что вирус гриппа этого года не проявлялся в прошлом году. Это означает, что дети до сих пор не сталкивались с ним. И именно поэтому эта инфекция так сильно и быстро распространяется в начальных школах, и возможно, в будущем, такие же проблемы нас ждут в детских садах".

Австрийские врачи настоятельно рекомендуют делать вакцины. Однако в них содержатся вирусные штаммы, которые были обнаружены в Австралии в прошлом году. И неизвестно, как сильно изменился вирус за время своего путешествия по миру, и насколько эффективна вакцинация. В любом случае, как советуют медицинские работники, следует как можно чаще и тщательнее мыть руки. Эпидемия гриппа обычно длится около двенадцати недель.