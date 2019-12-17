Соглашение Air Astana и Boeing

Казахстанская авиакомпания Air Astana ("Эйр Астана") намерена приобрести 30 самолетов Boeing 737 MAX 8 для своего нового лоукостера FlyArystan ("Флайарыстан"). Air Astana планирует расширить сеть внутренних перевозок, а также запустить международные рейсы. Стоимость самолетов по указанным в каталоге ценам составит 3,6 млрд долларов.

На авиасалоне в Дубае исполнительный директор по планированию компании Air Astana Алма Алигужинова заявила: "Мы подписываем соглашение о намерении с компанией Boeing, в результате чего наш новый лоукостер FlyArystan, которому исполнилось шесть месяцев, получит флагманское воздушное судно".

Соглашение о намерении подлежит дальнейшему обсуждению с Boeing, а также одобрению совета директоров и акционеров Air Astana.

Турецкая авиакомпания SunExpress ("Санэкспресс") также намерена приобрести десять самолетов Boeing 737 MAX 8. Стоимость покупки составит 1,2 млрд долларов.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

В интервью телеканалу Euronews вице-президент компании Boeing Чарли Миллер отметил: "Эксплуатация этой модели возобновится когда Федеральное авиационное управление США и другие глобальные регуляторы подтвердят безопасность полетов".

Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе будущего года.

К авиакатастрофам в Эфиопии и Индонезии привел сбой работы системы улучшения характеристик манёвренности. Многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию данных самолетов.