Цуики: почему японские кузнецы известны на весь мир?

Мы приехали в Цубамэ Сандзё, где ознакомимся с японской традицией работы по металлу. Металлообработка – старинное японское искусство. Профектура Ниигата всегда считалась сердцем кузнечного ремесла.

Цубамэ и Сандзё – два разных города, несмотря на то, что название носят общее. Медная посуда Цуики – визитная карточка здешних мест. Цуики означает "оформление металла молотком". Каждая деталь посуды – делается вручную с соблюдением древних традиционных навыков и методик.

В Цубамэ и Сандзё можно посетить мастерские, чтобы полюбоваться прекрасными искусством ремесленников, и даже попробовать сотворить что-то своими руками.

Ежегодно в учебную мастерскую по кузнечному делу приезжают около 5 тысяч человек, чтобы обучиться искусству работы с металлом. И в последние несколько лет сюда приезжает все больше иностранцев.

История этой местности началась 800 лет назад, когда люди нашли железистый песок в русле реки Игараши, которая протекает через весь Сандзё. Люди начали использовать этот песок для производства металла.

Особенность японских ножей — уникальная смесь углеродистой стали, выкованной с использованием борной кислотой, которая придает клинкам ту твердость, которой они славятся во всем мире. На изготовление одного ножа уходит не менее двух дней. Это традиционный японский способ ковки. Здесь делают ножи, используя технику, унаследованную со времен изготовления мечей в древние времена

И традиция продолжает развиваться благодаря сочетанию с высокими технологиями.