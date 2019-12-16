Новая волна протестов в Ливане

Cвыше полусотни человек пострадали при столкновениях с полицией в центре Бейрута.

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Есть сообщения, что в больницы были доставлены десятки протестовавших. Общий итог - более 130 раненых. Эту цифру приводит местное отделение Международного Красного Креста.

Имеются сведения, что причиной стала брошенная в толпу митингующих дымовая граната. В ответ участники акции протеста начали забрасывать вышедшие, чтобы поддерживать порядок, кордоны полиции, булыжниками и другими тяжелыми предметами.

Тогда для разгона манифестантов были применены слезоточивый газ и водометы.

Протесты в Ливане вспыхнули еще 17 октября. Правительство Саада Харири намеревалось ввести налог на телефонные звонки через мессенджеры. Впоследствии спорадические акции переросли в выступления против коррупции элит.

Харири на фоне происходящего ушел в отставку, но он продолжает исполнять обязанности главы кабинета министров.

В понедельник президент Ливана Мишель Аун должен был проводить консультации с парламентскими фракциями, чтобы назначить нового премьера, но, как сообщает Associated Press, эти консультации были пока отложены до 19-го декабря.