Ученые ЕС рекомендуют грибные дни

Грибной компост может обеспечить несколько урожаев, затем его меняют. Можно ли использовать отработанную массу и как?

Ирландские ученые вплотную занимаются этим вопросом. Здесь, в Монахане, расположено одно из крупнейших в мире хозяйств по выращиванию шампиньонов, оно - партнер европейского проекта BioRescue, который ставит целью оптимизировать использование отработанного компоста. Над задачей трудятся ученые сразу нескольких стран. Они же детально изучают свойства грибов.

Директор хозяйства Питер Коркоран рассказывает: "Царство грибов классифицируется как третье между растениями и животными. Это особое пространство".

Биолог Джуд Уилсон добавляет: "Грибы очень полезны, это здоровая пища. Мало жира, много клетчатки и очень много белка. Плюс питательные микроэлементы, минералы и витамины!"

"Грибы вырабатывают витамин Д, совсем как наша кожа, на свету, - напоминает Коркоран. - Процесс почти идентичен. Очень важно, что грибы поставляют нам природный растительный витамин Д. Многие наши современники испытывают хронический дефицит этого элемента".

"Мы анализируем химический состав компоста и видим, насколько он влияет на качество грибов, их питательную ценность, - подтверждает Уилсон. - Если добавить в компост полезные элементы, немного изменить состав, то на выходе вы получите грибы лучшего качества".

Грибы - прекрасный выбор для тех, кто потребляет мало белка и редко бывает на солнце, говорят ученые.