Подарки из Лапландии: Санта-Клаус отправился в путь

В деревне Санта-Клауса, расположенной недалеко от финского Рованиеми, кипит работа. Идет подготовка к Рождеству. В это время года, здесь, в восьми километрах от полярного круга, солнце не встает до одиннадцати часов утра. Но это не мешает Санте и его эльфам раскладывать в мешки подарки, которые отправятся в разные концы Света. Мальчики и девочки считают дни, оставшиеся до праздника.

Санта-Клаус: "Дети в нынешнем году были замечательными. Вели себя хорошо. Конечно, иногда и у них бывали скверные дни. Но теперь они знают, что нужно делать после таких дней. Они понимают, что нужно уметь просить прощения у других людей".

В почтовом отделении Санта-Клауса эльфы разбирают письма. В самое горячее время за день помощникам Санты приходится просматривать более 30 тысяч посланий с заветными пожеланиями на Рождество.

Санта-Клаус: "Одна вещь меня очень радует. Некоторые дети просят, чтобы родители проводили с ними как можно больше времени. И еще ребятишки желают счастья и здоровья своим мамам и папам. И мне это очень нравится".

В деревне Санты морозно, снежно и весело. Дети резвятся вместе со взрослыми. А Санта-Клаус со своим верным другом оленем Рудольфом уже отправился в путь. Счастливого Рождества!