Бенидорм - первое в Испании направление "умного туризма"

Бенидорм - столица курорта Costa Blanca - первый город Испании, получивший сертификат "Умного туристического направления". Это стало возможным благодаря заслугам в области инновации, доступности, цифровой трансформации и вертикальной модели управления, позволяющей оптимально использовать ресурсы.

Экологическая транспортная система играет решающую роль для города с населением в 180 тысяч, которое каждое лето разрастается до полумиллиона человек. Электромобили в свободном доступе - одно из "зеленых" преимуществ Бенидорма, власти которого установили в самых удобнодоступных местах 10 электрозаправочных станций. Отели не собираются отставать и намерены наравне с другими игроками участвовать в "зелёной революции".

"За последние четыре года инвестиции в отели Бенидорма составили 300 миллионов евро, - говорит представитель Ассоциации гостиничного бизнеса Майте Гарсиа Корколес. - Это позволило затем инвестировать средства в системы возобновляемой энергии, оснастить город более эффективным оборудованием, оптимально использовать ресурсы".

Четверть отелей Бенидорма уже работают на возобновляемых источниках энергии. Например, один из них гордится самой большой площадью солнечных батарей, полностью обеспечивая свои энергетические нужды. И хотя подобное оборудование весьма дорогостоящее, в долгосрочной перспективе оно помогает значительно снизить затраты и "экологический след", то есть степень воздействия человека на окружающую среду.

Тем не менее упора на долгосрочное развитие недостаточно. "Умному туристическому направлению" следует позаботиться обо всем. Сэм приехал в Бенидорм из Ноттингема. Вот уже 15 лет, как он проводит здесь отпуск. Он предпочитает Costa Blanca не только из-за теплого климата и прекрасных пляжей...

"Я люблю Бенидорм, по нему очень легко передвигаться - вверх или вниз, - рассказывает Сэм Ноттингем. - Большинство достопримечательностей абсолютно доступны. Помню, когда я впервые сюда приехал, здесь еще не было пандусов и специальных съездов с тротуаров. Теперь с каждым годом становится все лучше"...

Общедоступность, однако, заключается не только в преодолении физических барьеров, это также доступ к информации. Кико участвовал в создании городскими властями картографии Бенидорма в системе Брайля:

"Мы добились того, что любой человек может наслаждаться любым памятником, спектаклем или получить о них информацию, - рассказывает он. - Сложность заключается в том, что сразу невозможно составить представление о памятнике. Поэтому в нижней части информационного проспекта мы решили нарисовать в рельефе самые известные достопримечательности, чтобы можно было более наглядно представить, о чем идет речь".

Благодаря цифровым технологиям, Кико теперь может также получить на 6 языках подробное описание памятников, считав с помощью смартфона двухмерный матричный код.

Каждый может насладиться прелестями этой старинной рыбацкой деревушки, превратившейся в город с небоскребами, свободно передвигаясь из конца конец на велосипеде по специальной 80-километровой дорожке. Проехав на электровелосипеде от римских развалин в Тоссаль-де-ла-Кала до заповедника Серра Хелада, вы по-новому взглянете на Бенидорм.

"Как только туристы понимают, что передвигаться по городу на двух колесах - легко и быстро, что припарковать велосипед можно в любом месте, они арендуют его на весь срок пребывания! Большинство не ограничивается маршрутом пляж - отель, но передвигается вдоль всего побережья. Идея состоит в том, чтобы хорошо провести время с нулевым воздействием на окружающую среду!" - говорит Серхио Руис, владелец магазина по аренде велосипедов.

Сохранение культурного и природного наследия с опорой на устойчивое развитие и общедоступность - будущее курортов. Бенидорм ступил на этот путь одним из первых.