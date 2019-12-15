Бейрут: более 50 пострадавших в столкновениях с полицией

Более 50 человек пострадали в результате столкновений протестующих с полицией в столице Ливана Бейруте.

Правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы остановить демонстрантов, пытавшихся прорваться через заграждения к зданию парламента и резиденции премьер-министра.

Агрессивно настроенные участники протестов забрасывали полицейских камнями.

Главное управление гражданской обороны Ливана сообщило, что навести порядок в центре города удалось только к полуночи.

Причиной крупнейших за последние десятилетия волнений в Ливане стало недовольство жителей страны действиями правительства, тяжелым экономическим кризисом и введением новых налогов.

Начавшиеся в середине октября массовые акции протеста в Ливане привели к отставке коалиционного кабинета Саада Харири. Ливан нуждается в новом правительстве, однако политикам пока не удается договориться.

Президент страны Мишель Аун в конце октября принял отставку премьер-министра Харири, но вместе с тем поручил ему исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

Аун обещает вести борьбу с коррупцией и призывает лидеров протестного движения к диалогу и сотрудничеству для создания нового правительства, которое должно обеспечить экономический подъём.