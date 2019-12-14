Схипхол: две экоманифестации в один день

Сразу две манифестации экоактивистов прошли в субботу внутри и за пределами аэропорта Схипхол в Амстердаме. До 500 сторонников Greenpeace собрались в гигантском центральном холле одного из крупнейших европейских аэропортов, требуя от властей Нидерландов и руководства Схипхол принять срочный план по сокращению выбросов в атмосферу "парниковых газов", обложить воздушный транспорт налогами и отказатьс от намерений расширить площадь аэропорта.

"Мы видим, что все больше людей обеспокоены изменением климата, - заявил одна из организаторов манифестации Дэви Злох. - Они делают все, что могут: ездят на поезде, а не на машине, пытаются гпереработать свои отходы. Но мы также видим крупных загрязнителей окружающей среды - и Схипхол в их числе - которые не собираются предпринимать каких-либо действий. Мы намерены добиться пересмотра такой политики".

Полиция Амстердама в итоге разогнала собравшихся, задержав несколько особо активных.

Еще одна, на этот раз разрешенная манифестация, прошла перед аэропортом. На ней обошлось без задержаний.

Руководство аэропорта заявило, что акции протеста не привели к отмене или задержке рейсов.

В прошлом году услугами Схипхол воспользовались 71 миллион авиапассажиров.