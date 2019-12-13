"Космические хроники": беспрецедентные работы в открытом космосе

Итальянский астронавт Лука Пармитано и его американский коллега Эндрю Морган знакомят зрителей Euronews с новостями с борта Международной космической станции (МКС). В шестнадцатом выпуске Лука задаст несколько вопросов Эндрю о его научной работе на борту станции и о третьем выходе в открытый космос.

Лука Пармитано: Вы с Джесси были весьма заняты научным экспериментом на прошлой неделе. Что вы делали?

Эндрю Морган: В течение четырех дней мы с Джессикой работали в перчаточной камере, а потом в третий раз - из четырех необходимых - вышли в открытый космос.

Лука Пармитано: Это был один из самых сложных выходов в космос. Вам пришлось заниматься тем, что никто и никогда не делал в космосе. Но все было выполнено безупречно!

Эндрю Морган: Все прошло практически идеально. Я имею в виду, что эти слова можно адресовать и нашей команде, которая работает на Земле. Подготовка к работе заняла четыре года. Они все продумали, а мы просто были их руками и глазами в космосе.

Лука Пармитано: Как только все было завершено, меньше чем через сутки, мы снова собрались всей командой, чтобы подготовиться к следующему большому приключению - приему нашего Space X19, грузового космического корабля Dragon, на борту которого материалы для очень интересных научных экспериментов, новые вещи, новые продукты питания. Мы очень этому рады и расскажем об этом в следующем выпуске "Космических хроник" с борта Международной космической станции.

Репортаж подготовлен в партнерстве с Европейским космическим агентством.