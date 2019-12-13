Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

О положении Союза

«Брексит» разблокирован. "Зелёная сделка". Речь Греты

 Комментарии
  Андрей Бекетов 
«Брексит» разблокирован. "Зелёная сделка". Речь Греты
Размер текста Aa Aa

Передачу "О положении Союза" ведёт из Лондона Даррен Маккафри:

"На этой неделе британские консерваторы получили оглушительное большинство на всеобщих выборах. Борис Джонсон останется премьер-министром, а Соединённое Королевство почти наверняка покинет ЕС в начале следующего года. Репортаж о том, как это выглядело из континентальной Европы.

Между тем, Еврокомиссия представила то, что она сравнила с запуском европейца на Луну (шутки в сторону). Это была «зёленая сделка» стран Евросоюза для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Лидеры ЕС пришли по этому вопросу к согласию, хотя и не полностью. Репортаж с Саммита.

И всё это на фоне международной климатической конференции в Мадриде и новых предупреждений от Греты Тунберг. Она вместе с другими активистами настаивала на больших амбициях в борьбе с изменением климата, но медленный ход переговоров, безусловно, вызывают у них раздражение". Репортаж о выступлении Греты.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Hot Topic

Узнайте больше:

Глобальное потепление и изменение климата
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.