«Брексит» разблокирован. "Зелёная сделка". Речь Греты

Передачу "О положении Союза" ведёт из Лондона Даррен Маккафри:

"На этой неделе британские консерваторы получили оглушительное большинство на всеобщих выборах. Борис Джонсон останется премьер-министром, а Соединённое Королевство почти наверняка покинет ЕС в начале следующего года. Репортаж о том, как это выглядело из континентальной Европы.

Между тем, Еврокомиссия представила то, что она сравнила с запуском европейца на Луну (шутки в сторону). Это была «зёленая сделка» стран Евросоюза для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Лидеры ЕС пришли по этому вопросу к согласию, хотя и не полностью. Репортаж с Саммита.

И всё это на фоне международной климатической конференции в Мадриде и новых предупреждений от Греты Тунберг. Она вместе с другими активистами настаивала на больших амбициях в борьбе с изменением климата, но медленный ход переговоров, безусловно, вызывают у них раздражение". Репортаж о выступлении Греты.