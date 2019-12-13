Саммит ЕС: Польша "зеленеет" по-своему

Главы государств и правительств Евросоюза облегчённо улыбались от того, что «Зелёное соглашение» преодолело первый серьёзный барьер.

На встрече в Брюсселе им удалось договориться о достижении к 2050 году климатической нейтральности - то есть значительно снизить выбросы газов, вызывающих парниковый эффект, и увеличить их поглощение.

Но канцлер Германии признала, что полного единства мнений пока нет:

«Одно государство ЕС, а именно Польша, сегодня не может взять на себя обязательство по достижению поставленной цели, - сказала Ангела Меркель. - Поэтому мы решили вернуться к этому в июне следующего года».

«Это были очень трудные переговоры, - сказал польский премьер Матеуш Моравецки. - В итоговом документе для нашей страны сделали исключение, которое будет закреплено в законодательном процессе. Польша будет двигаться в своем собственном темпе к климатической нейтральности ».

«Зелёное соглашение» - это детище Урсулы фон дер Ляйен. Новый председатель Еврокомиссии, ответила тем самым на опасения европейской общественности в связи с глобальным потеплением.

Перед началом саммита на здание Совета ЕС взобрались активисты, напоминая миру о том, что они называют «чрезвычаной климатической ситуацией. На площади митинговали защитники окружающей следу, а внутри их аргументы продставлял актёр, одетый Дедом Морозом.

"Я вынужден брать с собой запасные сани, когда еду на оленьей упряжке, - сказал он. - Полозья изнашивается быстро: на дороге стало много песка, а должен быть снег».

Финляндия, где живет Санта-Клаус, председательствует до конца года в ЕС.