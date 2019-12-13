Саммит ЕС: плюсы и минусы "брексита"

На встрече глав государств и правительств отсутствовал премьер-министр Великобритании. У Бориса Джонсона была уважительная причина — всеобщие выборы. Возглавляемая им Консервативная партия завоевала большинство, благодаря которому удастся, наконец, сдвинуть с мертвой точки «брексит».

Участников саммита это радует и тревожит.

Председатель Евросовета Шарль Мишель:

«Мы ожидаем, что британский парламент как можно скорее ратифицирует соглашение о выходе из ЕС. Мы, со своей стороны, готовы приступить к следующей фазе»

Без Великобритании Евросоюз будет менее богатым, защищённым и влиятельным, потерят многих единомышленников, разделяющих с ними историческое наследие, культуру, ценности. Раскалывается единая система демократического правления. Не меняется только географическая близость.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

«Нашим британским друзьям и союзникам я хочу сказать что-то очень простое: на этих выборах вы утвердили принятое вами примерно 3 года назад решение, но вы не покидаете Европы. Мы останемся рядом с вами, а вы — с нами. "

Англия так и не вписаласькак следует в европейский проект, который теперь может оживиться.

Канцлер Германии Ангела Меркель:

«Это означает, что у нас появится конкурент, который захочет показать миру свою власть и силу, причем прямо у нашего порога. Но это может дать нам и стимулирующий эффект, зажечь нас».

Лидеры менее крупных и развитых стран не скрывают своего разочарования тем, что Борис Джонсон добился прекращения британского членства.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш:

«Он победил, теперь британцы уйдут, это не хорошая новость для Европы».

Это был саммит пока 28 стран. Джонсон доверил голосовать вместо себя Мишелю. Но Евросоюз намерен расширяться, причем ещё при нынешнем составе своего руководства.