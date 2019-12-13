Есть ли у Евросоюза деньги на "зелёную сделку"?

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"На Саммите ЕС углубился раскол по географическому признаку. Западная Европа ратует за быстрый перевод экономики на чистые технологии. Но Восточная отстаёт от неё в промышленном развитии.

Польша слишком зависит от угля и выпадает из "зелёной сделки". Венгрия уверяет, что её атомная энергетика не коптит небо, но на неё нужны деньги - при чём Брюсселя, а не Москвы.

Чешская Республика оценивает свои затраты на переходный период в 30-40 миллиардов евро. Румыния будет терять в год почти 8 миллиардов.

Но эти цифры меркнут на фоне ста миллиардов, в которые обойдётся сделка. Откуда их взять при почти нулевом росте и потере британского вклада в общий бюджет?

Сэкономить могут на бывших странах соцлагеря, отлучив их от фондов сплочения за несоблюдение общих правил. Или придётся снизить обороноспособность Союза. А всем европейцам грозит урезание социальных ассигнований и затягивания поясов - но всё это при условии, что климатические амбиции западного руководства не ослабнут.