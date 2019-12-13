Как получить госзаказ в ЕС

Каждый год европейские власти тратят миллиарды евро на госзаказы. Тендеры приносят хорошие доходы, однако в них редко участвуют небольшие компании. Между тем, это большой рынок — он составляет примерно 14% ВВП Европейского Союза. Удачные примеры привлечения малого и среднего бизнеса к госзакупкам можно найти в Дании.

Показательная ливнёвка

Одна из главных сфер госзакупок — это строительство. Чтобы адаптироваться к климатическим изменениями администрация муниципалитета Фредериксберг в Копенгагене создаёт подземную систему для сбора и хранения дождевой воды.

Во время ливней вода должна будет поступать туда, а не в канализацию, — предполагается, что это снизит опасность подтоплений. В периоды засухи эту воду можно будет использовать для полива деревьев и газонов.

В этом проекте участвует компания Nyrup Plast. Это небольшое предприятие и его владелец Расмус Мёркенборг впервые участвовал в тендерах. Теперь он говорит об этом прежде всего как о полезном опыте: «Было довольно сложно понять, с чего начинать. В конце концов мы разобрались в этом и у нас всё получилось. А ещё помогло то, что мы подавали заявку вместе с партнёрами».

Время и ресурсы, потраченные на изучение процесса закупок, в конечном окупились с лихвой. Победа в конкурсе позволила Nyrup Plast существенно увеличить выручку. По словам Расмуса Мёркенборга, в нашей компании появились новые рабочие места, у неё стало больше подрядчиков. Выручка выросла на 2,5 млн датских крон, аналогичные результаты ожидаются и в этом году.

Ян Йоргенсен, председатель комитета по окружающей среде Фредериксберга

Показательный проект

Проект дополнительной ливневой канализации в Фредериксберге привлёк внимание на европейском уровне. Муниципалитет стал лауреатом премии Procura+ за инновационные и эффективные тендеры. Глава городского комитета по окружающей среде Ян Йоргенсен рассказал в интервью Euronews об особенностях госзакупок в Дании.

Euronews: Вы играете ключевую роль в распределении муниципальных контрактов в Фредериксберге. Правда ли, что всегда побеждает тот, кто предложит самую низкую цену?

Ян Йоргенсен:Короткий ответ — нет. Мы обращаем внимание на качество и инновационность. Мы же имеем дело с деньгами налогоплательщиков, так что, конечно, нам надо ответственно относиться к расходованию этих средств.

EN: Госзаказы выглядят очень привлекательными для бизнеса, но многие малые и средние предприятия бояться тендеров. А стоит ли?

ЯЙ:Я понимаю, почему они боятся. Это куча бюрократии и законов ЕС, которым надо соответствовать, и это может показаться неподьёмным грузом, если вы не занимались чем-то подобным раньше. Но на самом деле всё достаточно просто. Возможно, стоит задуматься об объединении усилий с другой компанией, которая, например, уже проходила это. Вы можете нанять юриста, это не так дорого, как многие полагают, а если это поможет вам выиграть тендер — то это будет хорошим вложением.

EN: Бывают ли случаи, когда у малых предприятий больше шансов выиграть тендер, чем у крупных игроков?

ЯЙ:Иногда да, потому что малому бизнесу не приходится иметь дела с тем же объёмом бюрократических процедур в собственной компании. Они могут быть креативнее, может быть даже более дерзкими по сравнению с более крупными предприятиями. Но их слабость в том, что они никогда раньше не пробовали этим заниматься.

Узнать больше

Официальная информация о госзакупках и европейских тендерах опубликована на сайте Еврокомиссии: