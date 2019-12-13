Кубок мира по биатлону: россияне взяли "брозну"

На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене победу праздновала Доротея Вирер. Итальянка стала лучшей в спринтерской гонке. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 26,5 секунд, промахнувшись один раз. На втором месте - норвежка Ингрид Тандревольд.

Первую в карьере медаль завоевала россиянка Светлана Миронова. Она финишировала третьей, отстав от победительницы на 18,3 секунды. Неудачным оказался Лишь один выстрел - заключительный.

Мужской спринт на 10 км выиграл норвежец Йоханнес Бё. Он допустил 1 промах и опередил ближайшего соперника француза Симона Детьё на семь секунд. Время победителя - 25 минут 7,8 секунды.

Бронза у Александра Логинова. Еще один россиянин, Матвей Елисеев, стал четвертым. Оба биатлониста закрыли все 10 мишеней на рубежах.

14 декабря состоится женская эстафета 4 по 6, мужчины побегут гонку преследования.