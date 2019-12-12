Пустыня Намиб: инвестиции в прибрежный туризм Анголы

Сегодняшний выпуск программы "Бизнес в Анголе" мы начинаем из впечатляющего грота в Атлантическом океане. Хотите — верьте, хотите — нет, но мы находимся на краю огромной пустыни.
Намиб простирается на 2000 километров, пересекая три страны. И мы попытаемся исследовать потенциал для туристов и инвесторов в этом регионе.
Над гротом находится экотуристический отель под названием Прайя-ду-Соба, что означает "пляж вождя". Вид на скалы из песчаника, вырезанные природой, захватывает дух. Индивидуальные бунгало со вкусом оформлены семьей, которая решила инвестировать в этот регион и собирается построить в этих местах еще больше.
Дальше мы отправились в путь через барханы, двигаясь по так называемому "Коридору приливов", и теперь понятно, почему пустыня Намиб означает "обширное место" на местном диалекте. Эта пустыня тянется от Национального парка Йона в Анголе, через Намибию, до южноафриканской пустыни Калахари. Ее площадь — более 80000 квадратных километров.
Прежде чем свернуть вглубь страны, мы осмотрим порт Намиба, в развитие которого японская компания Toyota планирует вложить около полумиллиарда евро. Цель — удвоить размеры порта, связанного с регионом железной дорогой, добавив при этом удобства для местных жителей и для посетителей.
Погрузка гранитных блоков на баржи говорит о том, что экономика здесь выходит далеко за рамки туризма... и когда мы направляемся вглубь региона, мы понимаем, откуда их поставляют.
Карьер по добыче гранита выделяется среди пустыни — камень на экспорт, а также его полировка и отделка в Анголе — еще один аспект диверсификации страны. В провинции Намиба также есть залежи золота, меди, марганца, хрома, олова и мрамора.
Вернемся к сафари по пустыне. Мы направляемся на встречу с принимающими нас хозяевами около деревни Вирей, глубоко в сердце провинции Намиба. Здесь нас ждет хорошо оборудованный лагерь. Это настоящий "глэмпинг". Южноафриканец, который раньше был соучредителем туристической компании, исследовал Анголу для ведения своего каменного бизнеса.
Часть визита мы отвели знакомству с местным кочевым племенем Овакувале. Мы прогуляемся с их представителями до одного из их поселений, чтобы увидеть, где и как они живут....
По словам Мартина, по сравнению с другими странами Южной Африки Ангола — девственная территория для инвестиций в туризм.
Наш скоротечный тур по региону заканчивается в центре необъятной пустыни Намиб, которая так и манит вернуться сюда снова. От грота на Атлантике до глэмпинга здесь в центре Намиба — это было удивительное путешествие.