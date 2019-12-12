Пустыня Намиб: инвестиции в прибрежный туризм Анголы

Сегодняшний выпуск программы "Бизнес в Анголе" мы начинаем из впечатляющего грота в Атлантическом океане. Хотите — верьте, хотите — нет, но мы находимся на краю огромной пустыни.

Намиб простирается на 2000 километров, пересекая три страны. И мы попытаемся исследовать потенциал для туристов и инвесторов в этом регионе.

Над гротом находится экотуристический отель под названием Прайя-ду-Соба, что означает "пляж вождя". Вид на скалы из песчаника, вырезанные природой, захватывает дух. Индивидуальные бунгало со вкусом оформлены семьей, которая решила инвестировать в этот регион и собирается построить в этих местах еще больше.

Это был последний потерянный рай в Анголе, потому что никто не мог найти это место: здесь не было дорог, а значит не было доступа, и мой "Крокодил Данди", мой отец, Ангольский "Крокодил Данди" приехал сюда, проложил дорогу и нашел это замечательное место. Мы хотим построить вместительный ресторан, конференц-зал, больше номеров и мы хотим открыть глэмпинг (роскошный кэмпинг), чтобы привлечь туристов из разных слоев Андреа Мартинс совладелец Прайя-ду-Соба

Дальше мы отправились в путь через барханы, двигаясь по так называемому "Коридору приливов", и теперь понятно, почему пустыня Намиб означает "обширное место" на местном диалекте. Эта пустыня тянется от Национального парка Йона в Анголе, через Намибию, до южноафриканской пустыни Калахари. Ее площадь — более 80000 квадратных километров.

Прежде чем свернуть вглубь страны, мы осмотрим порт Намиба, в развитие которого японская компания Toyota планирует вложить около полумиллиарда евро. Цель — удвоить размеры порта, связанного с регионом железной дорогой, добавив при этом удобства для местных жителей и для посетителей.

Порт станет принимать больше туристических судов, потому что в данный момент у него нет условия для приема судов и туристов. Но когда порт будет готов – здесь станет так красиво и можно будет принимать даже большие суда. Сейчас иностранцы могут инвестировать в эту страну без какого-либо сотрудничества с ангольцами. Все потому что, скажем так, в их же интересах привлечь инвестиции и людей, не создавая для них проблем Нуно Боржес да Сильва президент отделения Toyota в Анголе

Погрузка гранитных блоков на баржи говорит о том, что экономика здесь выходит далеко за рамки туризма... и когда мы направляемся вглубь региона, мы понимаем, откуда их поставляют.

Карьер по добыче гранита выделяется среди пустыни — камень на экспорт, а также его полировка и отделка в Анголе — еще один аспект диверсификации страны. В провинции Намиба также есть залежи золота, меди, марганца, хрома, олова и мрамора.

Вернемся к сафари по пустыне. Мы направляемся на встречу с принимающими нас хозяевами около деревни Вирей, глубоко в сердце провинции Намиба. Здесь нас ждет хорошо оборудованный лагерь. Это настоящий "глэмпинг". Южноафриканец, который раньше был соучредителем туристической компании, исследовал Анголу для ведения своего каменного бизнеса.

Я много путешествовал в течение последних 18 лет по Южной Африке, в частности по Анголе. Мы объездили все самые отдаленные места. И для нас это было очевидно, что к этому региону нужно привлечь внимание. Двери открыты, становится намного легче найти партнеров. В стране поменялись законы в целях упростить условия для инвестиций. В Анголе работают большие компании Мартин Бремер совладелец "Неизведанной Анголы"

Часть визита мы отвели знакомству с местным кочевым племенем Овакувале. Мы прогуляемся с их представителями до одного из их поселений, чтобы увидеть, где и как они живут....

По словам Мартина, по сравнению с другими странами Южной Африки Ангола — девственная территория для инвестиций в туризм.

Наш скоротечный тур по региону заканчивается в центре необъятной пустыни Намиб, которая так и манит вернуться сюда снова. От грота на Атлантике до глэмпинга здесь в центре Намиба — это было удивительное путешествие.