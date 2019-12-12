Мшвидобадзе и Долгова завоевали "бронзу" на "мастерсе" по дзюдо

В первый день "мастерса" по дзюдо в Циндао всё внимание было приковано к Рюдзю Нагаяме. Японец не просто поднялся на верхнюю ступень пьедестала в самой лёгкой весовой категории среди мужчин, в каждом поединке он удостоился оценки "иппон". Нагаяма продемонстрировал невероятное мастерство, казалось, что он без труда побеждает одного за другим лучших дзюдоистов мира. В финале соперником японца стал Франсиско Гарригос. Нагаяма получил оценку "вадза-ари" за бросок суми-отоси, но решил не останавливаться на достигнутом, и завершил этот матч так же, как и остальные, "иппоном". Победа в Циндао увеличивает шансы Нагаямы на попадание в олимпийскую сборную.

Награждение в категории до 60 кг Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Бронзовую награду в этой категории завоевал россиянин Роберт Мшвидобадзе.

Рюдзю Нагаяма: "Я с детства мечта побеждать с "иппоном", поэтому я использую любую возможность на турнире, чтобы одержать "чистую победу" и порадовать зрителей".

Среди женщин особенно отличилась Дистрия Красники, успешно защитившая титул "мастерса". Бронзовая медалистка чемпионата мира на этом турнире удост оилась золотой награды в категории до 48 кг. Победу в решающем поединке ей принёс зрелищный бросок, который отправил в полёт Наранцэнцэнг Ганбаатар из Монголии.

Россиянке Ирине Долговой досталась бронзовая награда в этой категории.

Дистрия Красники: “Это был, пожалуй, лучший год в моей карьере. Я впервые завоевала медаль на "взрослом" чемпионата мира. Это был прекрасный год, и я хочу поблагодарить моего тренера и товарищей по команде, которые помогают мне готовиться к соревнованиям. Действительно, это мой лучший год".

Сисимэ Ай удалось то, что на турнире в Осаке не смогла сделать действующая чемпионка мира Ута Абе: она одолела француженку Амадин Бушар и завоевала "золото" в весе до 52 кг.

Итальянец Мануэль Ломбардо праздновал победу в категории до 66 кг. В финале он одержал верх над монголом Херленом Ганболдом.

У Ким Джин А из Северной Кореи тоже был повод для радости: она одолела японку Момо Тамаоки и завоевала "золото" в весе до 57 кг.

Диёра Келдиёрова стала первой медалисткой "мастерса" по дзюдо из Узбекистана, раньше награды этого турнира доставались только представителям мужской команды этой страны. Келдиёровой завоевала "бронзу" в категории до 52 кг, ещё одну бронзовую награду заработал её соотечественник Шарофиддин Лутфиллаев.