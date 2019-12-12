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Брюссельское бюро

Дебюты на Саммите ЕС

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  Андрей Бекетов 
Дебюты на Саммите ЕС
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Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"В структуре власти Евросоюза регулярно проводимый Совет глав государств и правительств выполняют роль верхней платы парламента. Задача председателя Шарля Мишеля — составлять повестку дня, рассылать приглашения на заседания этого "Сената".

Он хозяин саммитов ещё и потому, что они проводятся в его родной Бельгии.

В Брюсселе родилась и немка Урсула фон дер Ляйен, Председатель Еврокомиссии. Это высший исполнительный орган, своеобразное правительство ЕС.

Оба деятеля дебютируют в новых качествах на самой важной европейской арене. Мишелю нужно, чтобы этот саммит не провалился и произвёл какой-либо содержательный документ.

А для фон дер Ляйен главное, чтобы её детище - «зелёную сделку" - приняли восточноевропейские страны, в которых движения против климатических изменений не оказывают такого мощного влияния на правительства, как на Западе".

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