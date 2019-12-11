Пожар в Екатеринбурге

В среду на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошел крупный пожар. По данным МЧС пострадал один человек, это - сотрудник завода. С небольшими ожогами он был доставлен в больницу, но показаний к его госпитализации не было. Возгорание произошло в складском помещении, где хранилась готовая продукция - около 90 тонн лакокрасочных материалов.

"Выгнали по-быстрому. Технику разогнали, какую успели. Все остальное сгорело", - рассказывает этот сотрудник завода.

При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Возгорание было локализовано на площади 800 кв. метров. На борьбу с огнем к заводу были стянуты 30 единиц спецтехники и 86 пожарных. Как сообщается, передвижная лаборатория для измерения уровня концентрации вредных веществ в воздухе, не зафиксировала отклонений от нормы.