Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

Пожар в Екатеринбурге

 Комментарии
  Вероника Доваль 
Пожар в Екатеринбурге
Размер текста Aa Aa

В среду на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошел крупный пожар. По данным МЧС пострадал один человек, это - сотрудник завода. С небольшими ожогами он был доставлен в больницу, но показаний к его госпитализации не было. Возгорание произошло в складском помещении, где хранилась готовая продукция - около 90 тонн лакокрасочных материалов.

"Выгнали по-быстрому. Технику разогнали, какую успели. Все остальное сгорело", - рассказывает этот сотрудник завода.

При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Возгорание было локализовано на площади 800 кв. метров. На борьбу с огнем к заводу были стянуты 30 единиц спецтехники и 86 пожарных. Как сообщается, передвижная лаборатория для измерения уровня концентрации вредных веществ в воздухе, не зафиксировала отклонений от нормы.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Вероника Доваль

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.