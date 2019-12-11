Saudi Aramco: непростые перспективы

После нескольких лет промедления энергетическая компания Saudi Aramco вышла на фондовый рынок, сразу став крупнейшей в мире по итогам первичного публичного размещения акций. Между тем, несмотря на то, что стоимость акций сразу же взлетела на 10%, аналитики отмечают, что ряд крупных международных инвесторов не проявил к ним интереса.

– Многие инвесторы заявили, что не станут в этом участвовать, что они не хотят вкладывать деньги в нефть, – говорит Йохен Станцл (CMC markets), – поскольку речь идёт о неустойчивых инвестициях в будущее».

При том, что саудовский нефтяной гигант стал теперь самой дорогой из зарегистрированных на бирже компаний, он также занимает первое место в мире по загрязняю окружающей среды. Согласно опубликованным данным, в пятёрку главных загрязнителей входят также две американские корпорации – Шеврон и Эксон Мобил, российский Газпром, и Национальная иранская нефтяная компания.

В своём проспекте, выпущенном перед выходом на биржу, Saudi Aramco включила изменение климата в число основных рисков:

«Обеспокоенность климатическими изменениями может привести к снижению глобального спроса на углеводороды и продукцию на их основе, и обернуться для Компании расходами или необходимостью дополнительных вложений».

«Растущее давление на правительства с целью сокращения выбросов парниковых газов вызвало целый ряд действий, направленных на сокращение использования ископаемого топлива, в частности, ограничение выбросов углекислого газа и торговые режимы, налоги на выбросы CO2, повышение стандартов в области энергоэффективности и стимулирование использования возобновляемых и альтернативных источников энергии».

В дальнейшем, как отмечается в проспекте, сферы деятельности Компании, которые в настоящее время не регулируются, могут стать регулируемыми, а существующие правила – более строгими.