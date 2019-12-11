Чехи требуют отставки Андрея Бабиша

В Праге десятки тысяч людей собрались на Вацлавской площади во вторник, требуя отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. На прошлой неделе генеральная прокуратура возобновила уголовное преследование премьера, которого подозревают в конфликте интересов и в махинациях с европейскими субсидиями на сумму 50 миллионов крон. Выступавшие на площади обвиняли Бабиша во лжи, коррупции и злоупотреблении властью.

– Нам стыдно, что он постоянно лжёт о том, что не владеет никакой частной компанией. Он выдаёт себя за святого, но люди должны понимать, как обстоит дело на самом деле.

Митингующие также почтили минутой молчания память шестерых человек, погибших ранее в тот же день при стрельбе в Факультетской больнице города Острава на востоке страны.