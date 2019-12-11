Перестрелки в Джерси-Сити: 4 погибших, среди них - офицер полиции

Четыре человека погибли в перестрелках в американском Джерси-Сити.
Первая произошла на городском кладбище, где сотрудник полиции в рамках расследования приблизился к подозреваемому, который застрелил его в упор. Стрелявший был не один, и вместе с сообщником он скрылся с места преступления.
Несколько минут спустя они ворвались в кошерный продмаг, где в этот момент находились покупатели.
Приехавший полицейский патруль применил оружие, во время этой второй перестрелки правоохранителей со злоумышленниками были убиты трое посетителей.
Два преступника были ликвидированы, таким образом, всего погибших шестеро.
В этом квартале живут евреи-хасиды, пока свидетельств, что мотивом к убийству стал антисемитизм, нет, хотя и эта версия полицией, по заявлению официальных лиц, тоже рассматривается.