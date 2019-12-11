Уборщица пляжей Флосси - "ирландская Грета"

"Привет, я Флосси, уборщица пляжей, мне 12 лет, и мое необычное хобби - убирать морской берег возле моего дома в Дублине", - говорит она в фильме, снятом о самой себе.

Флосси Доннелли — климатическая активистка. В свободное от спасения планеты время она ходит в школу. Девочка стала в родной Ирландии знаменитостью. Она пригласила домой корреспондента Euronews Мейв Макмахон.

"Очистка пляжей - это не то, чем должны всё время заниматься дети, - говорит Флосси. - Не поймите меня неправильно, мне это нравится. Но это не то, чему я должна себя посвятить. Не должно быть и причин для этого".

Помимо сбора отходов, Флосси участвует в маршах "Пятницы ради будущего". Её вдохновляет шведка Грета Тунберг, старше её на 4 года, которая организовала такие еженедельные мероприятия в разных европейских странах.

"По-моему, Грета - потрясающая. Эта активистка решит проблему изменения климата, и не сдастся. Она невероятная".

Флосси участвует в общественной жизни с 10 лет. Она привыкла видеть свои фотографии и читать про себя в интернете.

"У меня никогда не было слишком больших проблем в социальных сетях. Появилась, правда, пара комментариев, которые меня только рассмешили. Это когда я написала Грете в Instagram. Это показывает, что если поднимаешься высоко, люди хотят смотреть, как ты падаешь".

В национальных СМИ Флосси называют "ирландской Гретой". О её деятельности написаны многочисленные серьёзные статьи. Она сама обращается к политикам, требуя прекратить загрязнение окружающей среды:

"Я ожидаю, что они сделают что-то с этим у нас, в Ирландии, и договорятся с другими странами. Нужно запретить использование ископаемого топлива, остановить парниковый эффект, прекратить производить и перерабатывать так много мяса, как сейчас".

Семья Доннелли стала меньше есть мяса, меньше летать и ездить. Они даже перестали топить в доме камин. А Флосси уже мечтает о её более головокружительном будущем:

Совмещая роли эколога и музыканта, она танцует возле здания правительства Ирландии с плакатом.

"Когда я закончу школу, хочу быть морским биологом днем, а ночью играть в группе и быть рок-звездой".

Её плакат требует остановить климатические изменения.

"Этого будет трудно добиться. Но мы же отправили человека на Луну, мы сможем решить и эту проблему так же легко".

Флосси бастует, но не сидит возле школы, а ищет, какие ещё пляжи нужно очистить.