Мода - враг экологии?

Мода, дизайн, гламур - часто за броскими вывесками известных брендов кроются факты, о которых не принято говорить. Не секрет, например, что многие компании по производству одежды и аксессуаров прибегают к низкооплачиваемого, почти рабскому труду на фабриках в странах третьего мира. Помимо этого, исследования показывают, что модная индустрия является одним из главных загрязнителей окружающей среды и вот почему.

Неудобная правда

По данным ООН, за последние 20 лет объемы производства одежды в мире удвоились, достигнув 100 млрд тонн. Соответственно увеличились вредные выборы при производстве и доставке текстильной продукции конечному покупателю.

"На модную индустрию приходится больше выбросов парниковых газов, чем на гражданскую авиацию и судоходство вместе взятые. Это огромные объемы. Также проблема в использовании водных ресурсов. Например, для производства одной пары джинсов и одной футболки требуется столько же воды, сколько человек выпивается в течение 13 лет своей жизни", - говорит Фи Джилфизер, эксперт по устойчивому развитию из Oxfam.

Добавьте к этому также утилизацию упаковок, химикатов и красителей, и вы получите более полную картину!

"Быстрая мода" - удар по экологии?

Существует такое понятие, как "быстрая мода" - это модель потребления, когда одежда стоит недорого, но и изнашивается быстрее, соответственно требует частого обновления гардерода. Очевидно, что такой подход наносит колоссальный ущерб окружающей среде. Но проблемы есть и при изготовлении дизайнерских вещей.

Вот, что говорит основательница движения Fashion Revolution Орсола де Кастро: "Мы не делаем никаких различий между брендами, которые производят дешевую одежду и продукцию класса люкс. В нашем движении мы считаем, что абсолютно все участники индустрии моды должны нести свою ответственность за сохранение окружающей среды".

Проблема стала настолько глобальной, что закрывать на нее глаза ни производители, ни тем более потребители уже не могут. В прошлом году ряд брендов подписали так называемую Хартию индустрии моды для борьбы с изменениями климата. Они взяли на себя обязательство сократить выбросы на 30% в ближайшие десять лет, а к 2050 году планируют выйти на нулевой уровень выбросов. Правда, какие конкретные шаги будут для этого предприниматься, пока не понятно.