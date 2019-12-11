Известны все участники плей-офф

Московский "Локомотив" не сумел хлопнуть дверью - в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов российский клуб уступил в гостях мадридскому "Атлетико" со счетом 2:0. На 17-й минуте Жоау Феликс реализовал пенальти. На 54-й мяч в ворота "Локомотива" отправил Фелипе. Железнодорожники финишировали последними в группе D, из которой в плей-офф наряду с мадридцами вышел туринский "Ювентус". Ему победу в гостях над "Байером" принесли Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.

В группе A, лидеры французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал", несмотря на завоеванные досрочно путевки в следующий круг, снова порадовали победами своих болельщиков.

В группе B шестую победу в шести матчах одержала немецкая "Бавария", на этот раз - над английским "Тоттенхэмом" - 3:1. "Олимпиакос" одолел "Црвену Звезду".

И в группе С итальянская "Аталанта" разгромила в гостях украинский "Шахтер" - 3:0, и впервые вышла в плей-офф турнира. В другом матче фаворит группы английский "Манчестер Сити" обыграл хорватское "Динамо" со счетом 4:1.