Саммит ЕС: климат, бюджет, "брексит"

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

В четверг и пятницу здесь состоится встреча в верхах Евросоюза. Она подведёт черту под пятилетним циклом выборов, назначений и разработки новых планов. И эта черта — зелёная.

В этот раз граждане требуют от руководящих органов ЕС решительных действий по предотвращению климатических изменений.

Брюссель прихорашивается и принимает дополнительные меры безопасности — но пока не к рождественским праздникам, а к последнему в этом году приёму глав государств и правительств Евросоюза.

Выход из него Великобритании и общий бюджет займут видное место в повестке дня, но на первый план выходит климатическая политика. Ожидается, что страны-члены ЕС возьмут на себя обязательства свести к 2050 году выбросы вредных для природы газов и их поглощение к нулю.

Министр иностранных дел Венгрии предвидит, что для этого потребуются долгие и трудные переговоры:

«Мы считаем, что это не игра, это серьезный вопрос, - сказал Петер Сиярто. - Для этого нам нужен чёткий план, включающий все технические и финансовые аспекты того, как ЕС достигнет углеродной нейтральности ».

В течение года во всему ЕС ширились демонстрации протеста против бездействия национальных и союзных властей в отношении климатической угрозы.

Крепнут организации «зелёных» активистов, такие, как Greenpeace.

«Надеюсь, что ЕС достигнет соглашения по климатической нейтральности, - сказал её представитель Марк Бредди. - Мало сократить выбросы. Политики должны прислушаться к учёным, к детям, которые маршируют на улицах, и осознать, что требуются срочные меры в отношении чрезвычайной климатической ситуации. Пусть скажут, какие меры их правительства могут принять сейчас, а не в 2050 году, чтобы приступить к преодолению кризиса? "

Перевод экономики на чистые технологии потребует гораздо больших расходов, чем предусматривалось ещё в начале года, когда поднималось климатическое движение.

Теперь лидерам ЕС придётся обновлять долгосрочную финансовую программу и решать, на чём сэкономить: на социальной сфере, хозяйственном развитии, обороне или помощи отстающим регионам.

К тому же перестанет платить в общий бюджет богатое Соединённое королевство. Впрочем, судьба «брексита» зависит от выборов, за которыми лидеры остающихся 27 стран будут наблюдать в ближайшие часы в реальном времени.

Пять лет назад на обновление брюссельских институтов власти повлиял антиглобализм. Тогда в Европарламент прошло много евроскептиков. Граждане разных стран задумались, а нужно ли нам состоять в Евросоюзе?

В Великобритании этот вопрос был представлен на референдум. Попытки вывести «брексит» из тупика посредством досрочных выборов совпали по времени с первым саммитом ЕС новой пятилетки.