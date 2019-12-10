США парализовали ВТО

Через два года после начала блокирования выборов новых судей Апелляционного суда Всемирной торговой организации США практически парализовали ее работу. Во вторник на пенсию ушли еще два арбитра, а один оставшийся не сможет принимать правомочные решения. Таким образом ВТО теряет способность вмешиваться в торговые войны - жалобы будут оставаться без рассмотрений, и при желании та или иная страна сможет продолжать незаконные действия, просто направляя туда апелляции.

Кит Роквелл, представитель ВТО: "Мы можем разрабатывать всяческие временные механизмы и устранять пробелы, но мы не можем отказаться от того, что должно быть нашим приоритетом, а именно - поиска постоянного решения. Гендиректор ВТО говорит, что мы не можем поручить решение этого вопроса внешним подрядчикам - ученым, юристам или аналитическим центрам. Но мы также не можем полагаться исключительно на женевских экспертов - это политический вопрос, который требует политического подхода, в Женеве и в мировых столицах".

В Вашингтоне не раз обвиняли Апелляционный суд ВТО в том, что он намеренно занимал сторону Китая в его разбирательствах против США. В Еврокомиссии назвали блокировку очень серьезным ударом по основанной на общих правилах системе международной торговли. Европейцы хотели бы видеть апелляционный орган ВТО в качестве глобального арбитра, тогда как американцы настаивают на созыве нового состава арбитража на каждое дело. Чтобы сохранить дееспособность организации Брюссель предлагает создать временный суд, основанный на правилах ВТО, но США категорически против.