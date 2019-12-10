Платье Дианы не нашло покупателей

Знаменитое темно-синее бархатное вечернее платье, в котором принцесса Диана в 1985 году танцевала с актером Джоном Траволтой на приеме в Белом доме, так и осталось непроданным на лондонском аукционе Kerry Taylor. Желающих приобрести этот наряд, созданный кутюрье Виктором Эдельштейном, за 415 тысяч евро, как рассчитывали организаторы аукциона, так и не нашлось.

Более того никого не привлекла даже его минимальная цена - в 237 тысяч евро. Последним покупателем платья стал в 2013 году некий пожелавший остаться неизвестным джентльмен, заплативший за него 284 тысячи евро, чтобы, как он выразился, "порадовать свою жену".

Впрочем, на аукционе Kerry Taylor все же были проданы два платья Дианы - вечернее бархатное разработанное Katherine Cusack и повседневный костюм в морском стиле от Catherine Walker. Кроме того вечернее пальто Gabrielle Chanel, датированное 1918-20 годами, которое оценивалось в сумму от 9 500 евро до 14 200 евро, ушло с молотка за 107 000 евро.